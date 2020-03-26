الإمارات تفعل العمل عن بعد بالقطاعين الحكومي والخاص

قررت الإمارات تفعيل نظام “العمل عن بعد” لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وقالت وزارة الموارد البشرية في بيان اليوم إن القرار سيطبق لفترة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في أماكن العمل على 30 % من مجموع العاملين في المنشأة.

وطالب القرار كافة القطاعات باستخدام التطبيقات الإلكترونية والذكية حال ممارسة أنشطتها عن طريق العمل عن بعد مع توفير قنوات إلكترونية للدعم والمساندة، باعتبار أن التزامات جهة العمل تشمل توفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل عن بعد.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت وزارة الصحة في الإمارات أمس الاربعاء تسجيل 85 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 333 حالة.