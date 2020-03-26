برسائل “واتساب”.. مدير تعليم الطائف يطمئن على منسوبي الإدارة

اطمأن المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، برسالة “واتساب” على جميع منسوبي إدارته.

وجاء نص رسالته “من واجب إدارتكم العامة للتعليم بمحافظة الطائف أن تطمئن على صحة سعادتكم وصحة عائلتكم ومحبيكم، مع صادق دعواتنا لكم جميعاً بدوام الصحة والهناء، وأسأل الله بمنه ولطفه أن يكفيكم شر هذا الوباء وشر ما خفي منه كما نسأله سبحانه أن ينشر في بلادنا السلامة والعافية، واحفظ اللهم علينا أمننا وأماننا وسدد قيادتنا لما فيه الهدى والرشاد”.

وثمن منسوبو التعليم بالطائف مبادرة مديرهم مؤكدين أنه قريب منهم في جميع المناسبات ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم.