كورونا يحول جلسات مجلس الأمن إلى افتراضية

لجأ مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماعات افتراضية بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بحث اليوم الخميس تطورات الوضع في ليبيا.

ولا تعد اجتماعات المجلس الذي يضم 15 دولة عضو، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة رسمية، بسبب رفض روسيا، العضو الدائم بالمجلس، الاعتراف بها كاجتماعات، وفقا لما ذكره دبلوماسيون.

وقال الدبلوماسيون إن المناقشات الالكترونية تتم بدون وجود مترجمين، كما هو الحال مع الاجتماعات التي يشارك فيها السفراء دائما في نيويورك، حيث يجرى التصويت كتابة في اتخاذ القرارات الرسمية.

وكان السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، والذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية للمجلس، نشر صورة لاجتماع افتراضي للمجلس عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي في وقت سابق هذا الأسبوع.

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أعلنت تركيا ارتفاع عدد الوفيات إلى 75 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، وارتفاع الإصابات إلى 3 آلاف و629 حالة خلال آخر 24 ساعة.

أعلنت بريطانيا تسجيل 113 وفاة جديدة في بريطانيا خلال 24 ساعة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 3 حالات لمصريين إحداهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

أعلنت قطر تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2 ليصل عدد المتعافين إلى 43

و قررت الحكومة في قطر الإغلاق التام للأعمال التجارية والمحال غير الضرورية بداية من غد الجمعة، و فرض عقوبات بالحبس وغرامة مالية على المخالفين لقرار الحجر الصحي

و أعلن الأردن عزل محافظة إربد عن باقي المحافظات بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

و قال وزير الصحة الأردني إن الارتفاع المفاجىء في أعداد الاصابات مؤشر خطير ونحن أمام مفترق في طرق معالجة فيروس كورونا

و أعلنت البحرين تعافي 6 حالات جديدة.. وإجمالي حالات الشفاء 210.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالجيش الأمريكي وصل حتى الآن إلى 288 حالة.

أعلنت إيطاليا تسجيل أكثر من 385 وفاة جديدة بالفيروس في إقليم لومباردي الإيطالي وارتفاع إجمالي الوفيات لديه إلى 4860.

أكد حاكم ولاية نيويورك تسجيل 6448 إصابة جديدة منها 3537 في مدينة نيويورك ليرتفع الإجمالي إلى 37258.