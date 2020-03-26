شاهد.. هواتف جديدة لهواوي بلا تطبيقات جوجل

كشفت شركة “هواوي”، اليوم، عن مجموعة جديدة من الجوالات والتي تشتمل على “بي 40″ و”بي 40 برو” و”بي 40 برو بلس”، ولكنها تعتزم بيعها دون خدمات وتطبيقات “جوجل”.

وسيأتي الجوال “بي 40” مع شاشة بحجم 6.1 بوصة، فيما يحتوي الجوالان الآخران على شاشة بحجم 6.58 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز. ويتميز “بي 40 برو بلس” بأربع كاميرات خلفية، في حين سيأتي كلٌّ من “بي 40 برو” و”بي 40″ بثلاث كاميرات رئيسية فقط.

وسيتم عرض الجوال “بي برو” للبيع في أوروبا بحلول السابع من أبريل مقابل 799 يورو (882.46 دولار) مع ذاكرة وصول عشوائي وسعة تخزينية داخلية بحجم 8 جيجابايت و128 جيجابايت على الترتيب.