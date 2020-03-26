القبض على قائد مركبة فر عاكساً اتجاه السير على طريق بجازان

ألقت شرطة جازان، اليوم، القبض على قائد مركبة فر عاكساً اتجاه السير على طريق أبوعريش – صبيا.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر فيه دورية أمنية تقوم بمتابعة مركبة فر قائدها عاكساً اتجاه السير على طريق محافظة أبوعريش – صبيا معرضاً نفسه والآخرين للخطر ، مما أدى إلى حادث مروري نتج عنه إصابات بسيطة لرجلي الأمن ؛فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله تعالى – عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.