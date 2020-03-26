أمريكا تتجاوز الصين وإيطاليا وتتصدر دول العالم في الإصابة بـ#كورونا بـ 82 ألف حالة

تجاوزت الولايات المتحدة الصين وإيطاليا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسجلت ما يقارب 82 ألف حالة.

وبلغ عدد الإصابات بمرض “كوفيد-19″، الذي يسببه فيروس كورونا 500 ألف و542 حالة، من بينها 22 ألفًا و334 حالة وفاة حول العالم، في حين بلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس 121 ألفًا و214 حالة.

يقبع 356 ألفًا و994 شخصًا مصابًا حول العالم على أسرة المرض بوباء “كوفيد-19″، من بينهم 18 ألفًا و171 شخصًا في حالة حرجة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولاية نيوجيرسي منطقة كوارث، ما من شأنه أن يمهد الطريق للتمويل الفدرالي وتوفير الدعم لمناطقها الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.