المالية: إقفال طرح شهر مارس 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 15,568 مليار ريال سعودي

قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي:

– الشريحة الاولى، تبلغ 170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,743 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي.

– الشريحة الثانية، تبلغ 504 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,346 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

– الشريحة الثالثة، تبلغ 14,894 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14,894 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2050 ميلادي.