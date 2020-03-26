كورونا يقتل مدير تمريض إحدى مستشفيات نيويورك

لا يزال كورونا يستهدف ضحاياه في كل مكان على الأرض غير مكترث بمهنهم و لا مناصبهم، ففي نيويورك استهدف الفيروس مدير التمريض بمستشفي ماونت سيناى بمنهاتن نتيجة لنقص الامدادات الطبية والملابس المخصصة للفرق الطبية لحمياتهم من العدوى، اثناء التعامل مع المرضى وإجبارهم على ارتداء أكياس القمامه كمعدات واقية .

ووفقا لتقرير ديلى ميل البريطانية توفى كيوس كيلى البالغ من العمر 48 عاما والذى يعمل مديرا للتمريض فى مانهاتن بنيويورك متأثرا بإصابته بالفيروس، بعد أن أصاب النقص الشديد في معدات الحماية الشخصية المستشفيات بشدة، حيث يضطر الممرضون إلى ارتداء أكياس القمامة لمواجهة فيروس كورونا.

وفى بيان للمستشفي قالوا “نشعر بحزن عميق لوفاة عضو محبوب من طاقم التمريض لدينا”.

وتابع البيان: “لم تكن سلامة موظفينا ومرضانا ذات أهمية أكبر على الإطلاق ، ونحن نتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية الجميع، لكن هذه الأزمة المتزايدة لا تتراجع وقد دمرت بالفعل مئات العائلات في نيويورك وحولت مهنيينا في الخطوط الأمامية إلى أبطال أمريكيين حقيقيين، اليوم ، فقدنا بطلًا آخر زميل رحيم وصديق ومقدم رعاية غير أناني.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست ، فإن أربعة موظفين على الأقل ممن عملوا مع كيلي أثبتوا أيضًا أنهم مصابون بالفيروس التاجي، وهناك تسعة مرضى بالفيروس التاجي يعالجون في وحدة مراقبة القياس عن بعد حيث كان يعمل.

واتخذ المسؤولون في مدينة نيويورك خطوات قاتمة للاستعداد لكارثة محتملة في مجال الصحة العامة مع استمرار الحالات الجديدة في الظهور بمعدل ينذر بالخطر ، وارتفعت حالات دخول المستشفيات.

تم إنشاء مشرحة مؤقتة خارج مستشفى بلفيو ، وأخبرت شرطة المدينة ، التي تتضاءل صفوفها مع زيادة المرض، بدوريات في الشوارع الفارغة تقريبًا لفرض الابتعاد الاجتماعي.

وعرضت جامعة نيويورك السماح لطلاب الطب بالتخرج مبكرًا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى المعركة لمواجهه الفيروس.