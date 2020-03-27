أمانة الشرقية: تركيب 5 كاميرات حرارية بأسواق النفع العام لقياس درجة حرارة المتسوقين والباعة

استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس “كورونا ” وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، بدأت الأمانة في تركيب خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام، حيث بدأت بتركيب أول كاميرا حرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة.

وذكرت أمانة المنطقة الشرقية في بيان صحافي، أنه استمرارا للإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا “، فقد قامت أمانة الشرقية بتركيب الكاميرات الحرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام، ومن ثم سيتم تركيب باقي أجهزة الكاميرات في أسواق النفع العام في المنطقة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وأكدت الأمانة أن جهاز الكاميرا الحرارية يقوم بفحص ٢٤ شخص في الثانية الواحدة من المتسوقين والباعة قبل دخولهم الى السوق، وفي حال رصد أي ارتفاع لدرجة حرارة لأي متسوق أو بائع فإنه يمنع من دخول السوق ويتم إشعاره بضرورة مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى.

فيما قامت إدارة الأسواق بالأمانة بتخصيص مدخل رئيسي لسوق الخضار والفواكه المركزي ووضع جهاز الكاميرا الحرارية عند هذا المدخل لتتمكن من قياس درجة حرارة جميع المتسوقين والباعة، إضافة الى أنه تم توفير كمامات طبية وقفازات ومعقمات لجميع المتسوقين والباعة عند المدخل.

وشددت الأمانة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة لمواجهة فايروس “كورونا ” وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي أسواق النفع العام.