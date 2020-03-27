تركيا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ3600 والوفيات تصل إلى 75 حالة

تحاول تركيا كبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بفرض قيود عامة وبحزم مساعدات، فيما تجاوزت الحالات المؤكدة إصابتها 3600 حالة.

وأكد وزير الصحة فخر الدين قوجة في وقت متأخر من أمس الخميس 1196 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 3629 وتتضاعف الآن الحالات الجديدة تقريبا على أساس يومي.

وارتفعت الوفيات بواقع 16 وفاة لتصل إلى 75 على مدار 24 ساعة.

أغلقت تركيا في الأسابيع الأخيرة أغلب الأماكن العامة والمدارس والجامعات وقيدت حركة وسائل النقل العام. ولايزال لا يوجد حظر في البلاد ذات الـ83 مليون نسمة.

وفرضت أنقرة قيودا على الحركة في عطلة نهاية الأسبوع على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر والمصابين بأمراض مزمنة.

وقال حاكم إسطنبول علي يرلي كايا اليوم الجمعة إن الأشخاص الذين يبلغون 65 عاما أو أكثر وليس لديهم أي مورد مالي سوف يحصلون على أغذية يتم إيصالها إلى ديارهم. وتغطي الحملة التي بدأت يوم الاثنين نحو 50 ألف شخص وسوف تستمر لستة أسابيع.

وفي السياق ذاته، قالت الخطوط الجوية التركية الناقل الوطني لتركيا إنها سوف تخفض جدولها بشكل حاد ولن تسير رحلات سوى إلى شيكاغو وواشنطن وهونج كونج وموسكو وأديس أبابا بدءا من منتصف ليل الجمعة حتى 17 أبريل.