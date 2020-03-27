769 شخصا في 24 ساعة.. إسبانيا تسجل أعلى حصيلة للوفيات بسبب كورونا

سجلت إسبانيا، أعلى حصيلة للوفيات منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، بوفاة 769 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الجمعة، عن وزارة الصحة الإسبانية، قولها إن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 4858 من 4089 وقفز عدد الحالات المؤكدة للإصابة إلى 64059 من 56188، أمس الخميس.

تأتي تلك البيانات مع اقتراب إسبانيا من نهاية أسبوع ثان لحالة طوارئ من المقرر أن تستمر حتى 11 أبريل.

ونظرا لأن البلاد في حالة إغلاق شبه كامل، تعتمد الحكومة على تفاعلات اجتماعية محدودة تساعد في احتواء انتشار الفيروس، الذي قتل بالفعل عددًا من الأشخاص في إسبانيا أكثر من عددهم في الصين، التي كانت بؤرة الوباء.

وتعقد حكومة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز اجتماعا استثنائيا، اليوم الجمعة، لبحث استراتيجية مواجهة الفيروس وتداعياته الواسعة.

ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع.