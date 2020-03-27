وزيرا المالية والصحة البريطانيان خالطا جونسون لبعض الوقت.. والملكة إليزابيث التقته في 11 مارس وبصحة جيدة

قال المحرر السياسي لصحيفة ذا صن، إنه كان لزامًا على وزيري المالية ريشي سوناك والصحة مات هانكوك في بريطانيا، العزل الذاتي بعدما أمضيا وقتًا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا.

وقال جونسون: “على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت أعراضًا طفيفة، وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية”.

فيما أعلن قصر بكنجهام، اليوم الجمعة، أن الملكة إليزابيث التقت في 11 مارس برئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مضيفًا أنها تتمتع بصحة جيدة.

وقال متحدث باسم القصر: “آخر لقاء بين الملكة ورئيس الوزراء كان في 11 مارس، وهي تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها”.