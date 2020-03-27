بعد رئيس الوزراء.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

أعلن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، كاشفا أنه قام بعزل نفسه في المنزل.

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيجابية نتائج فحصه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف المتحدث باسم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الجمعة إنه لا يزال قادرا على ممارسة عمله في مكتب مجاور لمقر الحكومة في 11 شارع داونينج بعدما أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا وأنه يعاني من أعراض طفيفة.

وأضاف المتحدث أن جونسون سيظل في العزل الذاتي لمدة سبعة أيام.

وتابع “كان هناك اجتماع في الساعة 0930 نطلق عليه اجتماع (كوفيد – 19) عقد هذا الاجتماع وقام رئيس الوزراء بعمله على أكمل وجه عبر دائرة تلفزيونية”.

وقال “سيواصل رئيس الوزراء على هذا المنوال أثناء العزل الذاتي. سيقوم بنفس الأمور لكنه سيفعل ذلك بالتواصل عبر دائرة تلفزيونية فحسب”.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين قال المتحدث باسم جونسون إن رئيس الوزراء يحصل على وجباته عن طريق تركها أمام الباب لكنه لن يظهر بنفسه في مؤتمر صحفي يومي كالمعتاد.