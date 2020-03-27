حجر صحي على 5 مناطق في تركيا

فرض حجر صحي على بلدة وأربع قرى في محافظة ريزه التركية المطلة على البحر الأسود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن مسؤولو الصحة الجمعة.

وسجلت تركيا حتى الآن 75 وفاة و3629 إصابة بالفيروس. ولم تعلن أعداد الحالات بحسب المحافظات.

وتم عزل بلدة كنديرلي واربع قرى مجاورة سعيا للحؤول دون تسجيل مزيد من الإصابات، بحسب بيان لمديرية الصحة في المحافظة.

وسيحظر التنقل بين تلك المناطق.

وسيتم رصد الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض سعال أو حرارة ويخضعون لفحوص في منازلهم.

واذا ساءت حالتهم ينقلون إلى المستشفى، وفق البيان.

واتخذت السلطات التركية مجموعة من التدابير في أنحاء البلاد، بدءاً من إغلاق المدارس والجامعات وتعليق مباريات كرة القدم وصولاً إلى حظر صلاة الجماعة.