التدريب التقني والمهني: دورات “واتس آب” و”تيليجرام” غير مرخصة

قال فهد العتيبي، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن المؤسسة تود “التنويه عن أن جميع الدورات التدريبية عن طريق واتس آب أو تيليجرام غير مرخصة”.

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت، في وقت سابق، عن تقديم 69 ألف محاضرة و34 ألف ساعة بث مباشر لـ115 ألف مستفيد يوميا، منذ بدء برامج التدرب عن بعد.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، اليوم الجمعة، عن تسجيل 92 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، 10 منها لمسافرين.