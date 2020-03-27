الجيش الليبي يعلن سيطرته على المناطق الحدودية مع تونس

أعلن الجيش الليبي، اليوم، سيطرته على المناطق الحدودية مع تونس.

وقال المتحدث باسمه خالد المحجوب، إن الجيش ملتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ولن يغير الوضع القائم بعد دخوله زوارة، القريبة من الحدود التونسية، غربي طرابلس.

وأضاف أن الجيش لا يهدف إلى تغيير الوضع في مليتة بعد دخوله زوارة، وأن هدفه محاربة الإرهاب وحماية البلاد وحدودها، وفقاً لما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، اليوم الجمعة.

وأضاف المحجوب “الوضع في زوارة مستقر والجيش يحاصرها من جميع الجهات ولا توجد فيها أي مجموعات مسلحة من الداخل، بل بضعة أفراد مسلحين”، مشيراً إلى أن الأمور “حُسمت في غرب طرابلس وحتى الحدود التونسية لصالح الجيش بعد هروب قوات حكومة الوفاق الوطني” من كامل المنطقة.