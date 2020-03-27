بالأسماء.. القائمة الكاملة للإيرانيين والعراقيين الذين طالتهم العقوبات الأمريكية الأخيرة

20 كيانا وشخصا، عراقية وإيرانية، شملتها قائمة عقوبات جديدة أصدرتها الولايات المتحدة الخميس.

وضمت القائمة كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، والاتهامات تتضمن تهريب أسلحة للعراق، واليمن، وبيع نفط إيراني، محظور بموجب العقوبات الأمريكية، وفق موقع “الحرة” الأمريكي.

وطالت العقوبات 15 شخصاً، 10 إيرانيين و5 عراقيين، و5 شركات، بسبب التعامل مع الحرس الثوري وفيلق القدس، ومن أبرزهم:

محمد جلال مآب:

أدرج مآب على القائمة باعتباره رئيساً لمنظمة “إعادة إعمار العتبات المقدسة” في العراق، وهي خاضعة للحرس الثوري، وعين بأمر مباشر من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع هذا العام.

عدنان الحميداوي:

يعمل قائدا للعمليات الخاصة في ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لطهران.

وفي 2019 خطط الحميداوي لترهيب سياسيين عراقيين لم يدعموا محاولات قوى سياسية عراقية مدعومة من طهران، إخراج القوات الأمريكية من البلاد.

سيد ياسر مسافر:

يعمل في العراق منذ أوائل 2014 وهو مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، ونسق العمليات مع قادة الميليشيات الإرهابية العراقية. في 2019، نسق مسافر مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني بيع المنتجات النفطية الإيرانية إلى سوريا.

محمد الغريفي:

أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني ويعمل في شركة “بهجت الكوثر” في مدينة النجف.

محمد سعيد عذافه البهادلي:

المدير العام لشركة “الخمائل للملاحة البحرية”، وهي شركة مقرها العراق تعمل خارج ميناء أم قصر ومملوكة للحرس الثوري.

وباعت الشركة منتجات بترولية إيرانية عبر الميناء في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد طهران.

تركز دور البهادلي على تسهيل الشحنات، والمعاملات التجارية للتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران.