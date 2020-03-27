شاهد بالصور.. الهدوء يعم شوارع العاصمة المقدسة بعد #منع_التجول ومنع الخروج والدخول إليها

تشهد شوارع مكة المكرمة هدوءًا تامًا مع خلوها من السيارات والمارة، منذ بدء تنفيذ قرار منع التجوال بالمملكة، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، بناءً على توصيات الجهات المعنية بالمملكة ضمن الجهود الحثيثة لمنع انتشار فايروس كورونا.

وبينت صور خاصة لـ”الوئام”، التزام المواطنين بنسبة عالية بمكة المكرمة، ماعدا البعض الذين لديهم ظروف قاهرة تستدعي التعامل معهم، أو سيارات لدى قائديها تصاريح لتقديم الخدمة للمنازل.

يذكر أن مدينة مكة والعاصمة الرياض والمدينة المنورة، قد تم فيها تقديم موعد منع التجول، ليكون الساعة الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً، إضافة إلى منع الدخول إليهم أو الخروج منهم، طوال فترة منع التجول، بلا استثناء ماعدا الفئات المستثناه التي ذكرها بيان وزارة الداخلية.