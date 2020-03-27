عاجل.. النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ظهر في أحد برامج التواصل الاجتماعي يقوم بممارسات لا أخلاقية

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده من قبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شاب بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة، مما يعد سلوكاً ماساً بالآداب العامة والقيم الدينية، وسلوكيات آثمة ونشاط مجرّم.

وبين المصدر أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقاً للمادتين( ١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية فقد صدر توجيه النيابة العامة بالقبض على المعني في المقطع والمشاركين معه ومن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

وأكدت المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرم ومعاقب عليه طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأهاب المصدر بالجميع إلى الرشد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبإيجابية عالية وفعالة، وفقاً لما يفي باحتياجاتهم السلميّة، دون الخروج عن ذلك، وأن وحدة الرصد لديها تتابع بدقة ومهنية عالية واحتراف فائق كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرصد لما ينطوي منها على سلوك مجرم، تحت طائلة المساءلة الجزائية.