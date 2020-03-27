تفاصيل.. حارق المركبات والمنازل في قبضة شرطة الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هوية مواطن في العقد الرابع من عمره والقبض عليه.

وأثبتت الدلائل تورطه في ارتكاب (7) حوادث حرائق عمد، باشرتها فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، تمثلت بإضرام النار في خمس مركبات ومنزلين بسكب مادة قابلة للاشتعال، وذلك بحي الفوطة، دون وقوع إصاباتٍ ولله الحمد، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه يعاني من اعتلال نفسي، حيث جرى بحقه اتخاذ الإجراءات النظامية كافة.