سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا ينقل اهتمام وحرص القيادة على عودة المواطنين وسلامتهم إلى الوطن.

أكد الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصحة المواطنين السعوديين المتواجدين خارج المملكة ومتابعتهما للأوضاع للاطمئنان على سلامتهم وراحتهم، ومتابعة جهود السفارة في رعايتهم.

جاء ذلك في كلمة مرئية مسجلة للسفير خالد بن بندر بن سلطان اليوم للمواطنين السعوديين في المملكة المتحدة.

وقال إن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم هو حدث استثنائي وظرف طارىء، وأن الأوضاع وطريقة التعامل معه تتغير بشكل مستمر.

وأضاف أنه يعلم مدى رغبة الجميع في العودة للأهل والوطن، ولكن يجب على الجميع التصرف بمسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة أفراد المجتمع السعودي حين عودتهم وللوقوف معا لمنع نشر العدوى وانتقال الفيروس، مطالبا الجميع بالتريث إلى أن يتم التأكد من الوقت المناسب لترتيب العودة لأرض الوطن.

ووعد السفير الجميع بتجهيز خطة العودة للوطن بأسرع وقت ممكن، وذلك وفق خطة قيادة المملكة الحكيمة لوقف تفشي المرض حفاظا على صحة الجميع.

وطالب السفير الجميع بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة فقط من الجهات المعتمدة وعدم الانسياق خلف الإشاعات.

كما وعد بأن جميع أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة والملحقيات تبذل أقصى الجهود والطاقات لمساعدة المواطنين بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين، وتوصيات ولي عهده الأمين – حفظهما الله تعالى-.

وطالب جميع المواطنين اتباع ما يصدر من الجهات الرسمية في بريطانيا من أنظمة وقوانين للحفاظ على صحتهم والبقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا في حالة الضروري القصوى، واتباع التعليمات الصحية.