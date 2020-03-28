أول حالة وفاة بـ #كورونا في الأردن

أعلن الأردن السبت تسجيل أول حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في البلاد، موضحاً أنّ المتوفاة امرأة مسنّة قضت مساء الجمعة.

وقال المدير العام لمستشفى الأمير حمزة الحكومي المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا الطبيب عبد الرزاق الخشمان “تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما”.

واضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ان “السيدة (الأردنية) كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص الى مستشفى الأمير حمزة”.

وأحصت السلطات حتى اليوم 235 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 18 حالة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى.

وأعلنت الحكومة الاسبوع الماضي تفعيل “قانون الدفاع” لحالات الطوارئ ضمن إجراءات الحدّ من انتشار الفيروس.

كما قررت تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، بينما انتشر الجيش عند مداخل المدن ومخارجها.

وتفرض السلطات منذ نحو 10 ايام حجراً صحياً إجبارياً على نحو ستة آلاف شخص قدموا من خارج المملكة.

واوقفت عمّان الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلّقت المدارس والفعاليات الرياضية والصلاة في المساجد والكنائس والتجمّعات ومجالس العزاء واغلقت صالات السينما والمطاعم.