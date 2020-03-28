كوريا الجنوبية: 146 إصابة جديدة بكورونا.. وعدد حالات الشفاء يتجاوز الخاضعين للعلاج

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-) في كوريا الجنوبية إلى 9478 حالة حتى فجر اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن سلطات الصحة العامة قولها اليوم إنه تم تأكيد 146 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس.

ومن بين 146 حالة، اكتشفت 71 حالة في مدينة دايجو وحالتان في إقليم كيونج بوك المجاور لها.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، تم اكتشاف 24 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي.

ووصل العدد الكلي للمصابين في العاصمة سول إلى 309 حالات.

وبلغ العدد الكلي لحالات الإصابة المكتشفة أثناء إجراءات الحجر الصحي للوافدين من الخارج 168 حالة.

وتم تأكيد 5 حالات وفاة جديدة خلال أمس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 144 حالة.

وتجاوز عدد المتعافين من كورونا بصورة تامة عدد الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي، وذلك بعد 68 يوما من ظهور أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية بتاريخ 20 كانون ثان/يناير.

وبلغ عدد المتعافين 4811 بزيادة 283 شخصا عن اليوم السابق، متجاوزا عدد المرضى الخاضعين للعلاج البالغ عددهم 4523 مريضا.