قتلى وجرحى من فصائل تركيا في عفرين

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل عنصر في ما يسمى اللواء 51 وجرح 5 آخرين جراء الاقتتال المسلح الذي اندلع بين “الجبهة الشامية” من جهة، واللواء 51 من جهة أُخرى في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها.

وأشار المرصد إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت وسط مدينة عفرين شمال غرب حلب، بين مجموعات مسلحة من الجبهة الشامية، وعناصر مسلحة أُخرى من اللواء 51 التابع لغرفة عمليات ما يعرف بـ “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات داخل المدينة اشتدت وباتت عنيفة تُستخدم خلالها قذائف صاروخية من نوع RPG إضافة للأسلحة الثقيلة واستخدام مضادات أرضية وسط حالة من الهلع لأهالي وسكان المدينة.