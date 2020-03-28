الموعد الجديد لاقامة الألعاب الاولمبية “لن يرضي الجميع” بحسب كو

اعترف رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى البريطاني سيباستيان كو بان الاتفاق على موعد جديد لاقامة اولمبياد طوكيو العام المقبل لن يرضي جميع الاتحادات الرياضية.

وقال كو “جميع الاتحادات الرياضية اعربت بصراحة عن مواجهاتها لتحديات معينة في اوقات معينة من العام”.

واضاف “على الارجح لن نتوصل الى حل سيحصل على موافقة الجميع” مشيرا الى انه “يتعين ايجاد مرونة وستكون ثمة مرونة على مدى السنتين القادمتين”.

وكان رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ قرر بالاتفاق مع الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة ارجاء دورة طوكيو الاولمبية التي كانت مقررة من 24 تموز/يوليو الى التاسع من اب/اغسطس المقبلين الى العام المقبل شرط الا تتخطى صيف عام 2021.

واشارت معلومات صحافية الى امكانية اقامة الالعاب في ربيع 2021 من اجل تحاشي اقامة المنافسات خلال الصيف الحار جدا والشديد الرطوبة في العاصمة اليابانية.

وختم كو بقوله “ثمة مطالبة من اجل اتخاذ قرار سريع (بشأن الموعد الجديد) لكي تكون الامور واضحة امام الرياضيين والاتحادات.

عندما يحصل هذا الامر نستطيع البناء (الجداول) من حوله”.

ومن المتوقع ان تتأثر بطولة العالم لالعاب القوى المقررة في مدينة يوجين الاميركية من 6 الى 15 اب/اغسطس من العام المقبل في حال اقامة الاولمبياد خلال الصيف وسط معلومات عن امكانية ترحيل بطولة العالم الى عام 2022، وبطولة العالم للسباحة المقررة من 16 تموز/يوليو الى الاول من اب/اغسطس 2021 في اليابان ايضا.