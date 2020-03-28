بعد عام على المجزرة: حميدتي يكشف أسراراً خطيرة… “الاخوان” مسؤولون عن قتل المتظاهرين في القيادة العامة

كشف الفريق أول حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس المجلس السيادي السوداني أسراراً خطيرة عن عملية فض اعتصام القيادة العامة والتي قتل فيها المئات من المتظاهرين السودانيين في مباني القيادة العامة لقوات الجيش السوداني في شهر رمضان الماضي.

حميدتي اتهم خلال تصريحات صحافية بالخرطوم اركان النظام البائد ومليشياته بارتكاب المجزرة علناً مؤكا ان قواته تم الزج بها في القضية برمتها وأنها لم تطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين.

وتحدى “دقلو” الذي وجهت اليه اصابع الاتهام في الموضوع الجميع بأن يأتوا بدليل دامغ يؤكد تورط أي من أفراد قوات الدعم السريع في الموضوع.

وقال حميدتي أن المخططين والمدبرين والمنفذين لمجزرة القيادة العامة في السودان جميعهم من عناصر النظام السابق ، حيث كان التخطيط في الاساس يجري لفض منطقة كولمبيا وعندما اختلطت الأوراق تدخلت قوات الدعم السريع لانهاء الموقف ولكنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين على الاطلاق.