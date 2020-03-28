بالفيديو: عصيان في سجن إيراني شهير وهروب سجناء

قام سجناء في سجن سقز في كردستان الإيرانية المعروف بالعصيان احتجاجًا على رفض نظام الملالي اللاإنساني إطلاق سراح السجناء في خضم تفشي كورونا. تمكن العديد من السجناء من الفرار بعد اشتباكات مع حراس السجن وعناصر قمعية.

وأفادت وكالة أنباء فارس لقوات الحرس يوم 27 مارس أن 80 سجينًا تمكنوا من الهروب. في وقت لاحق، تم نشر القوات القمعية في جميع أنحاء المدينة، في محاولة لاستعادة السجناء الهاربين. أرسل النظام قوات من المدن المجاورة إلى سقز للسيطرة على الوضع.

يوم الخميس ، 26 مارس، وفي العنبرين 7 و9 في سجن تبريز، بدأ عصيان من قبل السجناء الذين حياتهم معرضة للإصابة بفيروس كورونا. واستهدف حراس مكافحة الشغب بوحشية السجناء العزل بالرصاص المباشر وأصابوا 7 نزلاء على الأقل. قام السجناء العاصون بنزع سلاح بعض الحراس واشتبكوا مع حرس مكافحة الشغب. وهرب عدد من السجناء.

وقبل ذلك، قام سجناء سجن أليكودرز المركزي وسجن خرم آباد بالعصيان وتمكن بعضهم من الفرار. قُتل وجُرح عدد من السجناء نتيجة لإطلاق النار من قبل القوات القمعية. على عكس الدعاية التي أطلقها نظام الملالي.

وفي الوقت الذي انتشر فيروس كورونا في السجون، فإنه لا يتجنب إطلاق سراح السجناء ولو بشكل مؤقت فحسب، بل يزج بسجناء جدد بانتظام دون وضعهم في الحجر الصحي. توفي عدد من السجناء المصابين بفيروس كورونا حتى الآن في سجن طهران الكبير (فشافويه) وسجن أورومية وفي سجون أخرى.

وحذرت السيدة رجوي مرة أخرى من وقوع كارثة إنسانية كبرى في سجون نظام الملالي القروسطية ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن مئات الآلاف من السجناء، وخاصة السجناء السياسيين، لمنع وقوع مأساة إنسانية.