الموسى لاعب #الأهلي يحتاج 8 أسابيع لاستكمال برنامجه التأهيلي

كشف تقرير إخباري اليوم السبت أن نوح الموسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، سيبدأ خلال الأيام المقبلة برنامجه التأهيلي بعد نجاح عملية الفتاق الرياضي والالتهاب المزمن في مفصل المثانة وأوتار العضلات الضامة، التي أجراها له الجراح

الفرنسي جيل ريبول في مدينة دبي الإماراتية في الثامن من أذار/مارس الجاري.

وذكرت مصادر أن الموسى يحتاج إلى ثمانية أسابيع لإنهاء برنامجه التأهيلي واللياقي، قبل أن يعود إلى الجاهزية للمشاركة مع فريقه المنافس بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) ودوري أبطال آسيا.

ويستغل الجهاز الطبي في الأهلي فترة توقف المنافسات الرياضية السعودية،بسبب أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) ، بتجهيز اللاعب.

وكان الموسى قد تعرض لإصابة الفتاق الرياضي خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام الاتفاق ضمن منافسات الدوري.