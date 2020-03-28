فلكية جدة: «هلال شعبان» يقترن برمز الحب.. الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن هلال قمر شهر شعبان سيكون في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بعد غروب شمس اليوم السبت 28 مارس 2020 وقوع بالافق الغربي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة بسماء السعودية والوطن العربي.

عند إستخدام المنظار الثنائي العينية يمكن القيام مسح للخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح القمر.

كوكب الزهرة سييدو للعين المجردة كقطعة الماس تتلألأ في جوف السماء، وفي الوقت الحالي قرصه مضاء بنسبة 49 % بنور الشمس ولكن نظراً لحركة الكوكب في مدارة الأصغر وبشكل أسرع حول الشمس فخلال الفترة المقبلة سوف يكبر حجمه الظاهري نظرا لاقترابة من الأرض ولكن سوف تتناقص اضاءه قرصه حتى يصبح في النهاية مثل الهلال في شهر مايو المقبل عند مراقبته من خلال التلسكوب فقط.

من المعروف أن كوكب الزهرة يعرف غالباً بنجم المساء عند رؤيتها عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي، وقد أعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و (هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الإثنين واحد ، ويحتمل أن الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعه وحركته السريعة نسبياً.