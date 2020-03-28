الكويت: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 10 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى 235 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليوم، إن ثمان حالات مرتبطة بالسفر.

وأضاف السند أن هناك حالة واحدة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، كما سجلت حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي.

من جهته أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ لدكتور باسل في وقت سابق اليوم، عن شفاء 7 حالات مصابة بالفيروس ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 64 حالة.