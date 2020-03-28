الأمن العام يؤكد على القطاعات المستثناة من قرار حظر المنع إبلاغ العاملين بلغاتهم

قال المتحدث الرسمي للأمن العام إنه لوحظ أن بعض سائقي سيارات نقل البضائع والمواد التموينية يحجم عن الدخول للمدن الرئيسية، ونقل البضائع أثناء فترة ووقت الحد من التجول، خوفا من العقوبة وبدراسة.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن بدراسة بعض الحالات في مواقع مواقف الشاحنات اتضح عدم وصول الرسالة من الملاك للسائقين بشكل واضح وبلغاتهم على الرغم أن الأمر الملكي قد استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

وكانت وزارة الداخلية حددت هذه لقطاعات بأحدى عشر قطاعا تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومن ضمن هذه القطاعات العاملين في نقل المواد التموينية والغذائية والخضروات والفواكه بما يضمن عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مدن ومناطق المملكة أثناء وقت المنع.

وأهاب المتحدث، بمنسوبي هذه القطاعات، إبلاغ العاملين لديهم بهذه الاستثناءات بما يضمن إيصال الرسالة بشكل واضح وجلي كون معظم العاملين في أعمال نقل وإيصال البضائع يتحدثون بلغات مختلفة ويؤكد الأمن العام بأن السماح للدخول للمدن والخروج منها للسيارات الموضحه أعلاه دون الحاجة إلى تصريح وأن الهدف من الإجراءات الاحترازية هو الحد من التجمعات لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله.