المواصفات تمدد فترة صلاحية شهادات المطابقة المسجلة بمنصة “سابر”

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تمديد فترة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الالكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو ٢٠٢٠ لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

كما أعلنت عن قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير الى ثلاث سنوات سابقة، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.

وأوضحت هيئة المواصفات أن تلك القرارات تأتي ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرا لظروف التجار والمستوردين ودعم سرعة دخول المنتجات في السوق السعودي، مشيرة إلى أن تلك القرارات الاستثنائية تمكن التجار والمستوردين من إصدار شهادة الإرسالية من منصة “سابر” للشحنات التي يستوردونها خلال هذه المدة بناء على الاختبارات وشهادة المطابقة السابقة والتي ستمدد فترتها تلقائيا ضمن منصة “سابر” دون الحاجة لطلب تجديد شهادة المطابقة أو إجراء اختبارات جديدة.