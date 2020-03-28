تكليف الرحيلي إماما لجامع قباء.. والمغامسي يعتذر عن تغريدة العفو عن المسجونين

أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قرارا، اليوم السبت، بتكليف سليمان الرحيلي إماما وخطيبا لجامع قباء.

وقال “الرحيلي”، على تويتر”: “أشكر معالي الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرنا وحرصه على أداء الأمانة بما يرضي الله ويحقق مقاصد ولاة الأمر الخيرة، وعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولا تفسد وتجمع الصف، وعلى عظيم عنايته ببيوت الله، ثم أشكره على تعييني إماما وخطيبًا لجامع قباء، وأسأل الله الإخلاص”.

اعتذار صالح المغامسي

من جانبه، اعتذر الشيخ صالح المغامسي، عن تغريدة سابقة، اقترح فيها الالتجاء إلى الله بالدعاء والاستغفار، والإحسان إلى الضعفاء والمنقطعين، والعفو- ما أمكن- عن المخطئين من المسجونين“.

وقال المغامسي، في بيان: بعد تأمل؛ وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان.

وأضاف :”أمّا أصحاب المخالفات الجسيمة فمردّه لما يقرره الشرع بحقهم”. مستطردا: “وعن سيئي النية الذين حاولوا استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا”.