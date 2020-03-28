التجارة تكشف حقيقة امتناع عمالة عن البيع بغرض رفع الأسعار #عاجل

نفت وزارة التجارة، اليوم السبت، امتناع بعض العمالة عن البيع بأحد الأسواق، بغرض رفع الأسعار.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه “إشارة إلى المقطع المتداول في أحد أسواق جملة الخضار؛ والذي تحدث مصوره عن امتناع بعض العمالة عن البيع لغرض رفع الأسعار، فقد وقفت الفرق الرقابية للوزارة على السوق المذكور”.

وأوضحت الوزارة: “تبين أن الكميات المصورة بالمقطع لها وقت محدد للبيع بالحراج وأن العمالة التي ظهرت في المقطع معنية بالتحميل والتنزيل فقط”.

وكان نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” تداولوا مقطع فيديو وقالوا إنه يرصد هروب “الجميع أثناء تواجد فريق الجهة الحكومية المسؤولة”، وأن “الزبائن لم يجدوا من يبيعهم، مع تكدس السلع بالسوق”.