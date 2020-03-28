ترامب يبحث فرض الحجر الصحي على 3 ولايات أمريكية بينها نيويورك

يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض الحجر الصحي على 3 ولايات أمريكية بينها نيويورك.

وقال في مؤتمر صحفي، قبل قليل “من الممكن إخضاع ولايتي نيو جيرسي وكونيكتيكيت أيضاً للحجر”.

وتجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لآخر الارقام كلا من الصين وإيطاليا بعدد الإصابات المشخصة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، أمس.

وحذر خبراء من أن أرقام الإصابات المرتفع في أمريكا ما هي إلا بداية المعركة، حيث قال الدكتور، اشيش جها، رئيس معهد هارفرد للصحة العالمية: “سنكون على طريق وعر خلال الأشهر الـ12 إلى الـ18 المقبلة”، وفقا لـ سي إن إن.