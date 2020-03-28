المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يجتمع بقيادات التطوير المهني في إدارات التعليم بالمملكة عن بعد

عقد المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي أ.د. أحمد الجهيمي ،اليوم،‏ الخميس ٢ / ٨ / ١٤٤١هـ

اجتماعاً -عن بعد- لقيادات التطوير المهني في المعهد وإدارات التدريب في مناطق المملكة لمناقشة آليات التدريب عن بعد والصعوبات وسبل تيسيرها

واستعرض الجهيمي مستجدات الوضع التعليمي في الظروف التي تمر بها المملكة والعالم مشيراً إلى أهمية استكمال التدريب عن بعد من خلال المنصة التي أطلقها المعهد لمناطق التعليم المشاركة فيها واستمرار باقي المناطق في خططها التدريبية لحين انضمامها للمنصة، منوهاً لاهتمام معالي زير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ باستمرار عمليات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية خلال هذه الفترة ، وأشار د.الحهيمي في حديثه إلى مؤشر الاهتمام الكبير من جميع المعلمين والمعلمات على التدريب عن بُعد حيث بلغ عدد المسجلين فيها حتى عقد هذا اللقاء ٢٩٣٢٦ في ١٣٣ برنامجاً تدريبياً.

و نوه د.الجهيمي في الاجتماع إلى أهمية تفعيل الشراكة بين المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي‬⁩ والجامعات بتوقيع إتفاقية الشراكة بين ⁦‪جامعة جدة‬⁩ ومركز التطويرالمهني بتعليم جدة في مجال التطويرالمهني التعليمي، وحث إدارات التطوير المهني في المناطق على تفعيل شراكاتهم مع الجامعات والكليات في مناطقهم لتفعيل برامج التدريب عن بعد والاستفادة من منصات التدريب الالكتروني فيها، وكذلك تنويع البرامج التدريبية لاسيما مايخص الجوانب التقنية للتعليم عن بعد وكذلك في جانب الصحة المدرسية الوقائية .