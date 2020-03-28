غوميز هلالي وفق العقد والرغبة

تداولت تقارير عدة في الآونة الأخيرة أنباء تشير إلى قرب رحيل غوميز إلى غلطة سراي التركي، في الوقت الذي يفكر نادي غلطة سراي في ضم المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب نادي بريشيا الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان غوميز قد ساهم في تتويج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي، كما نال هداف المسابقة برصيدتسعة أهداف. وينتهي تعاقد النجم غوميز مع الهلال بنهاية هذا الموسم.

وذكرت مصادر لـ”الوئام”، أن إدارة الهلال تؤكد أنها تمتلك عقدا إجبارياً للمهاجم غوميز لسنة إضافية جديدة للموسم المقبل.

من جانبه، رد اللاعب الفرنسي على هذه التقارير، قائلا إن علاقته بمشجعي الهلال السعودي تجعله يشعر كأنه في منزله.

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” مقطع فيديو أثناء وجوده في المنزل، مؤكدا سعادته باللعب في صفوف الهلال والعلاقة المميزة بينه وبين السعوديين وجماهير الهلال بشكل خاص.

وعلق على الفيديو قائلا: لدي عدة تجارب في العلاقات القوية الناتجة من كرة القدم، لكن العلاقة بيني وبين الحضارة السعودية والمشجعين، خاصة الهلال تعطيني الشعور كأني في بيتي وبين أهلي”.واختتم غوميز تغريدته، مشددا: “شكرا لكم جميعا.. سأشرب القهوة وأجلس في المنزل”.