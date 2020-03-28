أمريكا.. القبض على طبيب يسعل عمداً في وجوه الممرضات

ألفت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية القبض على طبيب بعد تلقيها بلاغا من ممرضات يفيد بأنه يتعمد السعال في وجوههن.

واتهمت الشرطة الطبيب المتخصص بجراحة العظام، كوري إدغار، بارتكاب جنحة تقضي باعتقاله.

وبحسب التقارير، فقد تم اعتقال الطبيب، البالغ من العمر 48 عاما، استجابة لشكوى تقول إنه “يتعمد السعال على الممرضات وعناقهن، مثيرا ذعرهن بشكل كبير”.

وبحسب تصريحات نقلتها “فوكس نيوز” على لسان المتحدثة باسم جامعة كونيتيكت، ستيفاني ريتز، فقد “اعتقد الشهود والكوادر الطبية أن (الطبيب) قام بتصرفاته متعمدا، متجاهلا المساحة ومخاوف السلامة المرتبطة بتفشي وباء كورونا”.

وتعاقب الولاية على هذا النوع من الجنح بفرض غرامات أو السجن لمدة ستة أشهر.

وستتم محاكمة الطبيب في يونيو المقبل.

ولا توجد شكوك بين الكوادر الطبية بالمستشفى حول إصابة إدغار بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المتحدثة باسم مستشفى “يو-كون”، جينيفر ووكر، فإنه “يتم الطلب من أي موظف صحي يظهر أعراض مرض أن يبقى في المنزل. وخلال تفشي الوباء يتم فحص جميع الموظفين إن كانت لديهم أي أعراض قبيل دخولهم المرافق”.

وأعلنت الشرطة في ولايات أخرى اعتقال أشخاص قاموا بتصرفات مشابهة منذ تفشي أزمة كورونا في البلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال طبيب بفعل غير مسؤول كهذا.

وحتى السبت، سجلت الولاية 27 حالة وفاة على الأقل، مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.