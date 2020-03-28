كورونا يصطاد الرياضيين في إيران .. إصابة بطل أولمبياد لندن في رمي القرص

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم، السبت تلقيه أنباء عن إصابة الإيراني إحسان حدادي، لاعب رمي القرص،

بفيروس كورونا.

وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني أنه تلقى أنباء من عدة صحفيين آسيويين تفيد بان اختبارات حدادي جاءت إيجابية لفيروس كورونا.

وحصد حداداي ستة ألقاب آسيوية، وأربعة لدورة الألعاب الآسيوية وحصد الميدالية الفضية في أولمبياد .2012

وذكر الاتحاد أن حدادي تدرب في أمريكا خلال فترة من العام ولكنه كان في طهران عندما أصيب بالفيروس.