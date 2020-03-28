صحة الطائف: فصل مداخل ومخارج مجمع الملك فيصل وتخصيصه لكورونا

أعلنت صحة الطائف توفير أجهزة حديثة لتنقية الهواء في خطوة تهدف إلى التعامل بشكل أكثر فعالية مع الحالات المختلفة في مجمع الملك فيصل الطبي الذي خصصته الشؤون الصحية ليكون مركزا رئيسيا للتعامل مع الحالات المصابة بفايروس كورونا.

وأكد مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي فصل المداخل والمخارج للمجمع بعيدا عن المستشفى كإجراء احترازي.

وأشار اليامي إلى أن برج النساء والولادة يعمل بالشكل المطلوب، والمجمع مجهز بكافة التجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه فيها.

ولقت إلى أن الكوادر البشرية من الممارسين الصحيين بمختلف فئاتهم مدربون على أعلى مستوى من أجل التعامل مع الحالات وحماية أنفسهم والآخرين، مؤكدا إعداد خطط كاملة للتعامل مع هذا الظرف الطارئ.

يذكر أن مجمع الملك فيصل يضم 800 سرير، منها 500 للمستشفى العام، و300 لبرج النساء والولادة.