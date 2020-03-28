يحاربون #كورونا بالنشيد.. سعوديون يغنون للوطن من المنازل #خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك #النشيد_الوطني #درع_الوطن_المواطن_السعودي

“عندما يتوافق الجميع على حب الوطن، الكل بصوت واحد من أجل الوطن”.. تحت هذه العبارة دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “#خليك_ببيتك_وانشد_لوطنك” لترديد النشيد الوطني من المنازل في فترة تطبيق منع التجول.

وشارك مغردون بفيديوهات في الهاشتاج الذي تصدر قائمة الأعلى تداولا على تويتر، يردد فيها سكان المناطق النشيد الوطني السعودي، دعما لمبادرة خليك في بيتك وانشد لوطنك.

وتفاعل مغردون مع الفيديوهات بقوة، وعبارات دعم الوطن، وقال أحدهم “شعب عظيم جداً منظرر ترديد النشيد الوطني من شرفات المنازل يهون عليك اللي صاير كله قلب أبيض”.

وقال مغرد آخر تفاعل مع الهاشتاج “صغيرهم كبير.. وكبيرهم عظيم.. هم أبناء السعودية العظمى بقيادتها وشعبها وعطائها. يقول العظماء تنكشف الأخلاق بساعة الشدة..وان الشجرة تعرفها من ثمارها والصّديق عند الشدّة..والكريم عند الحاجة..وكل هذه سمات السعودي..وقت الشدة هو الشجرة والأخلاق والكرمُ”.