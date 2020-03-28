التعليم تنشر جدول دروس الأسبوع 11.. والوزير: لتستمر الرحلة وأنتم معافون في منازلكم

وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، الشكر لمنسوبي التعليم العام والجامعي كافة على تفاعلهم وتفعيلهم لـ #التعليم عن بُعد، وعلى تميّزهم وحرصهم على تعليم أبناء وبنات المملكة.
وغرد قائلا: “لتستمر رحلتهم التعليمية وهم معافون في منازلهم، والشكر موصول لإعلاميي التعليم والجامعات في إيصال رسالتهم للمجتمع بإيجابية ومهنية”.
ونشرت وزارة التعليم، مساء اليوم (السبت)، جدول دروس الأسبوع الحادي عشر لمختلف صفوف ومراحل التعليم العام، من الأول الابتدائي حتى المرحلة الثانوية.
وأوضحت الوزارة أن الدروس يمكن متابعتها عبر قنوات عين، على تردد عربسات 12437 عمودي، في بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو يمكن متابعتها عبر رابط القناة على اليوتيوب.