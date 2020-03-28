التعليم تنشر جدول دروس الأسبوع 11.. والوزير: لتستمر الرحلة وأنتم معافون في منازلكم

وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، الشكر لمنسوبي التعليم العام والجامعي كافة على تفاعلهم وتفعيلهم لـ #التعليم عن بُعد، وعلى تميّزهم وحرصهم على تعليم أبناء وبنات المملكة.

وغرد قائلا: “لتستمر رحلتهم التعليمية وهم معافون في منازلهم، والشكر موصول لإعلاميي التعليم والجامعات في إيصال رسالتهم للمجتمع بإيجابية ومهنية”.