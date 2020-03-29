عاجل… #الكويت تنّدد بإطلاق صواريخ على الرياض وجازان

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار البلاد الشديدين للجريمة النكراء التي تمثلت بإطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان في المملكة العربية

السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن المصدر قوله إن ھذا الاعتداء الجبان لا يستھدف أمن المملكة وسلامة شعبھا الشقيق فقط وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارھا وامعانا بانتھاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي يسخر فيه العالم جھوده لمواجھة كارثة انتشار وباء كورونا.

وأكد وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الشقيقة السعودية وتأييدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.