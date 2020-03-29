سامسونغ تطلق جهازها اللوحي غالاكسي Tab A 8.4 الجديد

أطلقت شركة سامسونغ إصدار 2020 الجديد من جهازها اللوحي غالاكسي Tab A 8.4،

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجهاز الجديد يأتي مزوداً بشاشة قياس 8.4 بوصة وبدقة وضوح 1920×1200 بيكسل، وبالتالي فإنه يتمتع بدقة وضوح أعلى بكثير من الموديل السابق.

وأشارت سامسونغ إلى أن كاميرا السيلفي المدمجة في حافة الشاشة تعمل بدقة 5 ميغابيكسل، في حين يعمل مستشعر الكاميرا المركبة على الجانب الخلفي بدقة 8 ميغابيكسل، وينبض بداخل الحاسوب اللوحي الجديد معالج ثماني النوى يعمل بسرعة 1.8 غيغاهرتز مع ذاكرة عشوائية سعة 3 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت بواسطة بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وتروج الشركة الكورية الجنوبية للحاسوب اللوحي جالاكسي Tab A 8.4 الجديد من خلال دعم مودم LTE، حتى يتمكن المستخدم من الاتصال بشبكة الويب أثناء التنقل، بالإضافة إلى توافر بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة تدوم لفترة تشغيل طويلة، وقد قامت سامسونج بتثبيت نظام التشغيل غوغل أندرويد 9 القديم، على الرغم من أن إصدار أندرويد 10 أصبح هو المعيار في الأجهزة الجديدة.

وتبلغ تكلفة الحاسوب اللوحي جالاكسي Tab A 8.4 الجديد في الأسواق الأمريكية 280 دولاراً أمريكياً.