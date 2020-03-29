السودان: إسقاط طائرة بالرصاص فوق منزل البرهان

أسقط حرس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان طائرة تحكم عن بعد “درون” كانت تحلق فوق منزله بمنطقة القيادة العامة.

ووفق مصدر مطلع فإن جهاز المخابرات أطلق الطائرة في برنامج لولاية الخرطوم لمراقبة حظر التجوال، واقتاد حرس البرهان عدد من ضباط جهاز المخابرات ومدير مكتب الوالي ،الذين أفادوا ان إطلاق الطائرة تم بالتنسيق مع القوات الجوية بحسب المصدر.

وأثارت الطائرة شكوك حرس رئيس مجلس السيادة لتحليقها سبع مرات فوق منزله مما أدى لإطلاق الرصاص عليها واسقاطها.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع حظر تجوال في السودان يوم ٢٣ من مارس الجاري ودخل حيز التنفيذ في ٢٤ ،للحد من انتشار فيروس كورونا.