الدوري الأميركي للمحترفين: إصابة مالك نيويورك نيكس بفيروس #كورونا

أعلن نادي نيويورك نيكس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ان مالكه رجل الأعمال جيمس دولان مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول مالك نادٍ أميركي كبير يخضع لفحص إيجابي.

وأوضح النادي ان دولان (64 عاما) الذي يملك أيضا فريق نيويورك راينجرز المشارك في دوري الهوكي على الجليد (“ان اتش أل”)، يخضع نفسه للحجر الصحي المنزلي، وان العوارض التي ظهرت عليه “قليلة”.

وتوقفت منافسات دوري كرة السلة في وقت سابق من الشهر الحالي بعد تسجيل إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بـ”كوفيد-19″، ليليه زميله دونافان ميتشل، إضافة الى عدد آخر من اللاعبين في فرق عدة.

وأعلن هذا الأسبوع عن شفاء ثلاثة لاعبين على الأقل هم غوبير وميتشل، إضافة الى كريستيان وود لاعب ديترويت بيستونز.

كما توقفت منافسات دوري الهوكي الى أجل غير مسمى، في ظل الجمود الذي فرضه “كوفيد-19” على مجمل النشاطات الرياضية في مختلف دول العالم، ومنها الولايات المتحدة حيث سجلت حتى السبت 121,117 إصابة مؤكدة بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات على أراضيها 2,010.

ويتحدر دولان من نيويورك، الولاية التي أصبحت مركز الوباء في الولايات المتحدة، وسجلت فيها 670 وفاة ونحو 52 ألف إصابة.