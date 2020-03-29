الإمارات قد تصبح الملاذ الأخير لدوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن إمكانية استضافة الإمارات العربية المتحدة لبعض المباريات التي تأجلت في دوري أبطال آسيا بعد تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن مصادر مطلعة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قولها أن إدارة المسابقات بالاتحاد القاري تواصل التشاور مع الاتحادات الوطنية بالقارة لبحث إمكانية أداء المباريات المؤجلة، في دوري أبطال آسيا بالنظام المجمع في آب/أغسطس المقبل، بواقع مجموعتين في كل دولة بالغرب ومثلهما في الشرق، في حال لم تنتظم الدوريات هناك، حيث

سبق وأن تم تحديد مواعيد المؤجلات للشرق في أيار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن الاتجاه الأقوى هو لعب المؤجلات، تحديداً لغرب آسيا، بنظام البطولة المجمعة، ولكن في دولتين، بحيث تستضيف كل منهما مجموعتين بالبطولة، وأيضاً دور الـ16، في أغسطس المقبل.

وتعد الإمارات من الدول المرشحة بقوة لاستضافة مجموعتين، حيث كان المقترح من الأساس مقدماً من الإمارات في الاجتماع الذي عقد في الثامن من آذار/مارس الجاري.

ومن المتوقع أن يتم فتح باب قبول طلبات الاستضافة للدول الراغبة، في استقبال مجموعتين لديها، خلال نيسان/أبريل المقبل، بعد إقرار نظام المجموعات رسمياً من المكتب التنفيذي، حيث سيتم إصدار لائحة خاصة بتلك البطولة، ملحقة بلائحة دوري الأبطال المطبقة حالياً.