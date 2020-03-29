النمسا وروسيا تسجلان 566 إصابة جديدة بـ #كورونا

سجلت وزارة الصحة بالنمسا 296 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد ، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس إلى 8291 شخصًا.

وقالت في بيان إنها أجرت 46441 اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا الذي أودى بحياة 68 شخصًا.

من جهة اخرى سجلت السلطات الروسية اليوم 270 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1534 إصابةً.

وأوضح مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيانه ، أن الإصابات الجديدة سجلت في 26 منطقة، منها 197 إصابة في العاصمة موسكو.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل وفاتين في موسكو ووفاة واحدة في كل من سان بطرسبورج ومقاطعة أورينبورج وسط روسيا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ثمان حالات وفاة.