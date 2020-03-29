أعمال شغب وهروب نزلاء من سجن تايلاندي بسبب كورونا

أعلن وزير العدل في تايلاند، أن حالة الذعر بسبب فيروس كورونا أثارت أعمال شغب في سجن في شمال شرق البلاد، اليوم الأحد، مما أدى إلى هروب العديد من السجناء.

وقال وزير العدل سومساك تيبسوتين، لوسائل الإعلام التايلاندية، إن سجناء أشعلوا النيران في السجن الكائن في مقاطعة بوريرام، وأنه لم يتضح بعد عدد النزلاء الذين تمكنوا من الفرار، على الرغم من أعتقال سبعة منهم.

ولم يؤكد ما إذا كان الحادث قد أسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وقال: “لقد بدأ الأمر باحتجاج 100 سجين أمام ضباط السجن بسبب مخاوف معظم النزلاء من كوفيد-19 لكن الخوف المقترن بوصول نزيل جديد محكوم عليه بالسجن مدى الحياة نشر الشعور بالذعر”.

وقال الوزير إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا داخل السجن، على الرغم من أن تسعة أشخاص ثبتت إصابتهم في مقاطعة بوريرام.

وأضاف أن منشآت السجون في جميع أنحاء البلاد منعت مؤخرا جميع الزوار من رؤية السجناء، مع السماح فقط بإجراء مكالمات صوتية أو اتصالات فيديو عبر الهاتف.

ونظم السجناء القلقون بشأن خطر الإصابة بالفيروس فى السجن أعمال شغب في العديد من البلدان، بما في ذلك إيطاليا وكولومبيا والبرازيل.