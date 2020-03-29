صحة الرياض تشكر التعليم على منحها مبان دعما لجهود مكافحة كورونا

وجه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، الشكر لأمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بعد وضع 12 “مبني تعليمي جديد” بسعة 276 غرفة مكتملة الخدمات (كهرباء وماء وتكييف) تحت تصرف صحة الرياض دعماً للجهود المبذولة لمواجهة كورونا.

وعبر “تويتر”، وجه التويجي الشكر أيضا لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد ناصر الوهيبي، على تسليمهم المبنى.

يذكر أن وزير التعليم وجه الجامعات منذ الأول من فبراير بالاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تحديث خطط الطورائ ورفع الجاهزية للمستشفيات والمراكز الصحية الجامعية وتنفيذ الحملات التوعوية.

في السياق، قال المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، إنه تم تجهيز 6 مستشفيات جامعية لمكافحة جائحة كورونا بأكثر من 3000 سرير إضافي.